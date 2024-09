Maltempo, salta l’appuntamento con le stelle a Enna

Il maltempo ha fatto saltare l’evento previsto per il 10 settembre a partire dalle 19 dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, giunto alla terza edizione, organizzato dalla Pro Loco Proserpina di Enna per consentire dalla postazione della Torre di Federico II di Enna di ammirare lo spettacolo offerto dal cielo.

La nota della Pro Loco

“A causa della pioggia odierna e le previsioni meteo di domani sera che dicono che sarà nuvoloso impedendo la visione degli astri che sono la base principale della serata, nostro malgrado abbiamo dovuto rimandare – dicono dalla Pro Loco Proserpina – la serata in un’altra data che verrà comunicata non appena i professionisti che avevamo chiamato per le postazioni astrofisiche ci diranno che ci sarà una finestra meteorologica per godere al meglio lo spettacolo astrale “