Film, concluso a Catania CineAmatografo, grandi applausi per “L’ora legale”

Prima della proiezione, Ornella Sgroi – che ha curato la direzione artistica della rassegna di Buongiorno Sicilia in piazza Federico II a Catania – ha intervistato sul palco Gino Astorina, Nuccio Morabito e Luciano Messina. Le risate del pubblico per i divertenti aneddoti riguardanti le esperienze dei tre cabarettisti catanesi in diversi film di Salvo Ficarra e Valentino Picone. La presenza tra il pubblico del sindaco di Catania Enrico Trantino e del vicesindaco Paolo La Greca e la volontà dell’Amministrazione comunale di coniugare intrattenimento e cultura identitaria.

“È sempre bello vedere una piazza che si riempie di abitanti del quartiere venuti per riscoprirla e per godersi quella meraviglia che è il Cinema sotto le stelle nelle caldissime estati siciliane”.

Lo ha detto ieri sera Ornella Sgroi a conclusione, in piazza Federico di Svevia, davanti al Castello Ursino, dell’edizione 2025 di CineAmatografo, rassegna della quale la giornalista esperta di cinema e audiovisivo ha curato la direzione artistica selezionando quattro film: I Viceré girato a Catania nel 2007 da Roberto Faenza, La Stranezza, di Roberto Andò, uscito nel 2022 e ambientato anche nella catanese via dei Crociferi, con protagonisti Ficarra e Picone, interpreti anche de La Matassa, del 2009, interamente girata nella città etnea.

Ieri, poi, il gran finale, alla presenza del sindaco Enrico Trantino e del vicesindaco Paolo La Greca, con L’ora legale, girato nel 2016 dal duo palermitano in quella Termini Imerese che diventa Pietrammare, cittadina simbolo della Sicilia e dell’Italia.

Per introdurre, davanti a oltre trecento spettatori, la pellicola, Ornella Sgroi ha dialogato sul palco con tre “ospiti eccellenti”, come li ha definiti. Ossia Gino Astorina, anima del Gatto Blu, storico cabaret etneo, e i due compagni di sempre, Nuccio Morabito e Luciano Messina, “anche loro maestri di comicità, amici carissimi di Salvo Ficarra e Valentino Picone, spesso impegnati in ruoli o camei nelle loro pellicole”.

E che con il duo palermitano non si sono mai risparmiati in scherzi e battute.

“Il titolo del precedente comunicato dell’ufficio stampa di questa manifestazione – ha raccontato Gino Astorina – era stato Film, CineAmatografo, il Gatto Blu ‘contro’ Ficarra e Picone. È bastato questo ai nostri amici palermitani per scatenare l’inferno facendomi telefonare da mezzo mondo. Mi chiedevano conto delle mie scherzose dichiarazioni come se scherzose non fossero state affatto. Mi mandarono anche lo screenshot di una notizia che poi scoprii esser stata taroccata. Solo dopo diverse ore capii di esser stato preso in giro un’altra volta da quei buontemponi”.

“Quando abbiamo girato Santo Cielo in piazza Santa Maria di Gesù – ha poi ricordato Luciano Messina – finite le riprese, tra le tre e le quattro del mattino si raccoglievano fino a quattromila persone per fare i selfie con Salvo e Valentino. Ma, se il primo si defilava subito, Picone rimaneva. Ricordo che una signora dall’età indefinita, dai quaranta agli ottant’anni, gli chiese per una cinquantina di volte un selfie. Ma quando Valentino si avvicinò a lei, confessò candidamente… di non possedere un telefonino”.

Nuccio Morabito ha narrato infine un aneddoto riguardante L’ora legale: “Quando stavo girando la scena della consegna del gazebo, un tizio alto due metri e venti e pesante intorno ai 160 chili, si rifiutò di uscire dalle transenne che delimitavano il set e sfidò, parlando in palermitano stretto, gli uomini della Sicurezza”.

L’attore ha fatto scoppiare a ridere il pubblico raccontando che, temendo una rissa, aveva esclamato: “Ma a mia cu mi ci purtau ccà!”.

Poi la proiezione del film, seguita con grande interesse e divertimento. E al termine il pubblico di piazza Federico di Svevia ha mostrato il proprio gradimento con scroscianti applausi. A conferma che la finalità di Buongiorno Sicilia di coniugare intrattenimento e cultura identitaria come richiesto dall’Amministrazione comunale, era stata raggiunta.

Le foto sono di Roberto Viglianisi



DIDASCALIE

a – Una bella immagine della piazza Federico II gremita degli spettatori di CineAmatografo

b – Da sinistra, Nuccio Morabito, Luciano Messina, Ornella Sgroi e Gino Astorina

c – Al termine del film il pubblico ha mostrato il proprio gradimento con scroscianti applausi

d – Il sindaco di Catania Enrico Trantino, presente alla proiezione de L’ora legale.

e – La proiezione del film è stata seguita anche dalle panchine della piazza