Violenza e illegalità, Marano (M5s): “Catania come un far west, Governo Meloni pensa ad altro”

La deputata regionale, componente della commissione Antimafia all’Ars, chiede al governo nazionale l’attuazione su tutto il territorio nazionale di un piano per la sicurezza delle città.

“Mentre insegue in modo ossessivo l’inutile politica del riarmo nella folle convinzione che sia questa la strada per garantire la salvaguardia dell’Italia e dell’Ue, il governo Meloni dimentica la sicurezza delle nostre città che si sono trasformate in un pericoloso far west dove ormai non vige più alcuna regola del vivere civile e dove soprusi e violenze perpetrati da delinquenti a danno dei cittadini sono all’ordine del giorno”.

Lo afferma Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle e componente della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana.

“Già tempo fa – prosegue la deputata – ho denunciato il degrado in cui versa Catania, la mia città. Qui, solo nelle ultime ore, si sono registrate quattro sparatorie. Da Catania a Palermo, la situazione è totalmente sfuggita di mano a questa maggioranza di centrodestra che è bravissima a prendersela con i magistrati quando non riesce a risolvere i problemi legati all’immigrazione, bravissima a soccombere ai dazi trumpiani penalizzando le imprese e a non muovere un dito per mettere i lavoratori nelle condizioni di avere salari dignitosi. Ma, quel che è peggio, abilissima a voltarsi dall’altra parte di fronte ai problemi seri come quelli legati all’impossibilità di camminare per le strade e sentirsi allo stesso tempo al sicuro”.

“Al presidente del Consiglio Giorgia Meloni – conclude Marano – chiediamo l’attuazione immediata di un piano che mobiliti tutte le risorse a disposizione affinché da Nord a Sud si ripristini la legalità e si ritorni finalmente a vivere gli spazi urbani in modo sano e senza il terrore di subire rapine, aggressioni e violenze di ogni tipo”.