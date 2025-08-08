Ferragosto sicuro, piano in Prefettura, presidiate strade e località turistiche

E’ stata pianificata in Prefettura, in occasione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, l’operazione Ferragosto sicuro. Nel corso del vertice, presieduto dal prefetto Maria Carolina Ippolito, sono stati predisposti i servizi di vigilanza e controllo del territorio ennese. All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle forze di polizia, i comandanti della Polizia Stradale e della Polizia provinciale, i rappresentanti dell’Anas, nonché sindaci e rappresentanti dei comuni di Enna, Piazza Armerina e Aidone.

Il piano di sicurezza

“E’ stato predisposto un piano di interventi coordinato che prevede l’impegno di tutte le forze di polizia per rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza della collettività in un periodo caratterizzato dal consueto incremento delle presenze e della movimentazione di persone nei luoghi di maggior richiamo turistico e sulle principali arterie autostradali e stradali”.

Piazza Armerina

I servizi di vigilanza presteranno particolare attenzione alle località della provincia, quali Piazza Armerina, in cui si terranno eventi di forte richiamo come il Palio dei Normanni e la festa della Madonna delle Vittorie, nonché ai siti turistici e commerciali più rilevanti, con particolare attenzione al settore della grande distribuzione.

Controlli sulla A19

Saranno altresì potenziati i servizi di controllo per garantire la sicurezza lungo le arterie stradali e sull’Autostrada A19, soprattutto nelle giornate del 14 e 15 agosto, durante le quali si prevede maggiore rischio di congestionamenti ed incidenti.