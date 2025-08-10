La Dama dei castelli, la gaglianese Angelica alla manifestazione di Sperlinga

La gaglianese Angelica Di Fini parteciperà alla manifestazione “La Dama dei castelli di Sicilia” a Sperlinga il 16 agosto.

Elezione in piazza Grippardi

È stata eletta in piazza Grippaldi da una giuria composta dai rappresentanti delle associazioni gaglianesi, al culmine della serata che ha visto il corteo storico attraversare le vie del centro e gli spettacoli medievali dei gruppi provenienti da Randazzo e Roccella Valdemone.

Chi è la dama di Gagliano

Angelica Di Fini ha 16 anni, studia all’istituto delle biotecnologie ambientali di Gagliano, ama la musica, suona infatti l’ottavino nella banda del paese. La sua elezione è stata da lei accolta con grande sorpresa, non si aspettava di essere la prescelta tra le otto ragazze partecipanti al concorso di bellezza. “Non mi aspettavo di vincere – ha detto – sono contenta di rappresentare Gagliano a Sperlinga. Mi sono messa in gioco perché a sedici anni è anche bello provarci”.

La serata è stata organizzata dal comune di Gagliano con la proloco, presieduta da Sebastian Lupica. Tra giochi di fuoco, falconieri e serpenti, si è conclusa la serata in una piazza colma di gente. Questa manifestazione rappresenta ormai un punto di riferimento per l’estate gaglianese.