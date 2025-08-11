Violenza sessuale su un minore, misura cautelare per un familiare

Gli agenti di polizia di Enna in servizio nella Procura ennese hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo accusato di stalking, violenza sessuale aggravata e tentati atti sessuali ai danni di un suo parente minorenne. Nei suoi confronti il gip del Tribunale di Enna, ha emesso il divieto di dimora in provincia di Enna.

Le testimonianze e le intercettazioni

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica hanno consentito di acquisire elementi a carico dell’uomo grazie alla testimonianze di alcune persone, presumibilmente gli stessi parenti, inoltre sono state trascritte alcune conversazioni, frutto di intercettazioni, che avrebbero permesso agli inquirenti di chiudere il cerchio attorno all’indagato.