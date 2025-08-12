Sì dell’aula al Bilancio, Draià, “sbloccati 2 milioni”

Il Consiglio Comunale di Valguarnera con la sola presenza dei consiglieri di maggioranza, ha approvato due atti fondamentali: il bilancio consolidato per gli esercizi 2022 e 2023. Lo afferma la sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, per cui questo passo consentirà “lo sblocco di circa 2.000.000,00 euro destinati al nostro Comune”.

Il parere dei Revisori

Come fa sapere la stessa sindaca, “siamo in attesa del parere del Collegio dei Revisori sul rendiconto 2024, che attesta un disavanzo contenuto di 250.000,00 euro, e non certo gli 8 milioni di euro paventati – o forse auspicati – da chi preferisce alimentare confusione e allarmismo”.

L’obiettivo

Contestualmente, Draià svela che “siamo quasi pronti alla chiusura del bilancio di previsione 2025-2027, che rappresenta un ulteriore tassello verso la normalizzazione contabile dell’Ente. L’obiettivo resta chiaro: regolarizzare la situazione finanziaria, restituire fiducia ai cittadini e ai dipendenti comunali, che negli ultimi mesi hanno lavorato con impegno nonostante un clima spesso teso e incerto”.