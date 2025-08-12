“Sono tutto rotto ma sto bene”, il racconto di Lo Monaco dopo l’incidente

“Uscito da prognosi riservata. Tutto rotto ma vivo. Ringrazio uno ad uno quelli che mi hanno mandato parole gradite di incoraggiamento. Vi porto tutti nel mio cuore. Arrivederci a presto”. E’ quanto ha fatto sapere sui suoi canali social Pietro Lo Monaco, l’ex ad del Catania e consigliere dell’Enna calcio vittima di un incidente stradale avvenuto l’8 agosto scorso in via Belgio, all’ingresso di Palermo.

La nota dell’Enna calcio

“Cari amici e tifosi, abbiamo sentito – si legge in una nota dell’Enna calcio – telefonicamente il Direttore Pietro Lo Monaco e ci ha riferito delle sue condizioni di salute migliorate. D’accordo con lui, per il forte rapporto d’amicizia che lo lega al nostro club, intendiamo fare chiarezza su alcune ricostruzioni inesatte quanto al suo stato di salute: fin dai primi momenti post incidente le condizioni sono rimaste buone e mai critiche”.

L’Enna calcio afferma che “l’attività della nostra area tecnica prosegue con il supporto della PLM Management facendo riferimento a Domenico Panico, da sempre uomo di fiducia del direttore che resta il nostro primo consigliere sullo sviluppo del club”