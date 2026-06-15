Piazza Armerina, costruito un ponte con la Cina Un museo per l’arte contemporanea cinese

Si rafforzano i rapporti culturali tra Piazza Armerina e la Cina attraverso una serie di iniziative che coinvolgono istituzioni, studiosi e operatori culturali dei due Paesi. Il Comune piazzese ha partecipato alla cerimonia inaugurale di un concorso internazionale di design ispirato al pensiero di Confucio, svoltasi nella città di Jining, considerata il luogo di origine del filosofo cinese.

La partecipazione

All’evento hanno preso parte, in collegamento internazionale, l’assessore al Turismo del Comune di Piazza Armerina, Ettore Messina, e il presidente del Museo d’Arte Orientale di Torino, Vincenzo Sanfo. Nel corso dell’iniziativa è stato richiamato il ruolo del gesuita piazzese Prospero Intorcetta (1625-1696), tra i primi studiosi europei a tradurre in latino testi confuciani, contribuendo alla diffusione del pensiero cinese in Occidente.

La collaborazione

La collaborazione avviata tra il Comune di Piazza Armerina, Renaissance Srl e Sanfo punta inoltre alla realizzazione nella città ennese di una struttura museale dedicata all’arte contemporanea cinese. Secondo i promotori, il progetto è attualmente in fase di definizione e mira a sviluppare nuove occasioni di scambio culturale tra la Sicilia e la Cina.