Fiamme gialle, il finanziere ennese Antonio Inglese lascia il servizio dopo quasi 40 anni

Quasi quarant’anni al servizio dello Stato. Il maresciallo aiutante Antonio Inglese, originario della provincia di Enna, ha concluso la propria carriera nella Guardia di Finanza andando in quiescenza dopo quasi quattro decenni di servizio attivo.

Arruolatosi nel Corpo nel 1986, dopo la formazione alla Scuola Allievi Finanzieri di Portoferraio e alla Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza, ha iniziato il proprio percorso operativo alla 6ª Compagnia Baschi Verdi di Napoli, per poi prestare servizio alla Compagnia Pronto Impiego di Palermo.

Una lunga carriera nelle Fiamme Gialle

Dal 1997 Antonio Inglese è stato assegnato alla Compagnia di Caltanissetta e successivamente al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo nisseno, dove ha prestato servizio ininterrottamente fino al pensionamento.

Nel corso della carriera è stato impiegato nei servizi di tutela e scorta ai magistrati e ha preso parte a numerose operazioni di contrasto al contrabbando, alla criminalità e agli illeciti economico-finanziari, distinguendosi per professionalità, correttezza e spirito di servizio. Qualità che gli sono valse, nel tempo, attestazioni di stima e riconoscimenti da parte dei superiori.

Il saluto del Comando provinciale

Sposato e padre di due figli, il maresciallo Inglese è stato salutato dai colleghi nel corso di una cerimonia svoltasi nella sala conferenze del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta.

Il comandante provinciale, colonnello Stefano Gesuelli, ha ringraziato il militare, a nome del Corpo e personale, per l’impegno e la dedizione dimostrati durante l’intera carriera, sottolineandone anche le qualità umane che lo hanno reso un punto di riferimento per i colleghi, in particolare per le Fiamme Gialle più giovani. Al maresciallo Antonio Inglese e alla sua famiglia sono stati rivolti gli auguri per un futuro sereno e ricco di soddisfazioni.