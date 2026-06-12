Piazza Armerina, nuovi equilibri in Consiglio: all’opposizione tre presidenze di commissione
Piazza Armerina - 12/06/2026
Nuovi equilibri all’interno del Consiglio comunale di Piazza Armerina dopo il venir meno della maggioranza che sosteneva il sindaco Nino Cammarata. Con la conclusione dell’iter per la costituzione delle commissioni consiliari permanenti si apre una fase diversa nei rapporti tra amministrazione e aula, destinata a incidere anche sull’attività di controllo politico-amministrativo.
Ridefinite le commissioni consiliari
L’assetto approvato assegna all’opposizione la guida della Seconda, della Terza e della Quarta Commissione consiliare. Alla minoranza andrà inoltre la vicepresidenza della Quinta Commissione, rafforzandone il peso nei principali organismi consultivi e di approfondimento dell’ente.
La nuova distribuzione degli incarichi, come fanno sapere dall’opposizione, arriva in una fase caratterizzata da mutati rapporti di forza all’interno del Consiglio comunale, dopo la perdita della maggioranza numerica da parte dell’amministrazione guidata da Cammarata.
Il ruolo della minoranza
In una nota congiunta, i consiglieri di opposizione parlano di un passaggio significativo per l’attività istituzionale dell’aula e per le funzioni di vigilanza attribuite alle minoranze consiliari.
“Sì tratta di un risultato importante, raggiunto nonostante i tentativi dell’amministrazione di rallentare e complicare un percorso che avrebbe dovuto essere naturale: garantire all’opposizione gli strumenti necessari per svolgere fino in fondo il proprio ruolo” si legge nella nota dei consiglieri di opposizione.
I dossier sul tavolo
Le commissioni saranno chiamate ad affrontare alcuni dei principali temi dell’agenda amministrativa cittadina. Tra questi figurano il bilancio dell’ente, le opere pubbliche, lo stato dei cantieri, i servizi sociali, le questioni legate alla sanità territoriale, le politiche per il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale. “Un tassello in più per svolgere attività di controllo sull’azione amministrativa ormai al capolinea” chiosano dall’opposizione.
Si tratta di organismi che, pur non avendo funzioni decisionali dirette, rappresentano un passaggio fondamentale nell’esame degli atti e nell’elaborazione di proposte da sottoporre al Consiglio comunale.
Una nuova fase politica
La ridefinizione delle presidenze segna dunque un ulteriore tassello nel nuovo quadro politico emerso negli ultimi mesi a Piazza Armerina. L’opposizione rivendica una maggiore capacità di incidere nell’attività consiliare e di monitorare l’azione dell’esecutivo, mentre per l’amministrazione si apre una fase che richiederà un confronto costante con un’aula sempre più determinante negli equilibri di governo della città.