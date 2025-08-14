Sanità, l’Asp assume 8 ostetriche, ecco chi sono

L’Asp di Enna ha ufficializzato l’assunzione di otto nuove ostetriche: un risultato reso possibile dal completamento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami con delibera dello scorso sei agosto. La dottoressa Pia Di Vita si è aggiudicata il posto messo a concorso, ottenendo la nomina in ruolo a tempo indeterminato come vincitrice della selezione.

Chi sono

Grazie allo scorrimento della graduatoria, è stato possibile nominare in ruolo le altre sette professioniste classificate in posizione utile: sono Miryana Emanuele Iapichino, Ambra Rita Argento, Flavia Navarria, Chiara Morreale, Miriana Villafranca, Chiara Grasso e Noemi La Paglia.

La carenza di medici

Tutte e otto entreranno in servizio con contratto a tempo indeterminato e in prova, secondo le procedure standard previste per le assunzioni di nuovo personale nel settore sanitario pubblico. L’arrivo delle otto nuove ostetriche rappresenta una boccata d’ossigeno per i servizi sanitari provinciali, spesso alle prese con carenze di personale specializzato. Le professioniste andranno a coprire le esigenze delle diverse strutture dell’ASP in tutto il territorio.



“Si tratta di un potenziamento significativo che migliorerà la qualità dell’assistenza alle donne in gravidanza e durante il parto – spiega il Direttore Generale Mario Zappia – un aspetto particolarmente importante in una provincia come quella di Enna, che deve garantire servizi su un territorio spesso caratterizzato da difficoltà logistiche”.

Le nuove professioniste saranno distribuite secondo le necessità organizzative stabilite dalla Direzione Strategica, con l’obiettivo di ottimizzare la copertura dei servizi e ridurre i tempi di attesa per le

prestazioni specialistiche.