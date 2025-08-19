Festa di San Cristoforo, concerto dei Matia Bazar, di Angelo Famao e Schiuma Party

Valguarnera si prepara a celebrare il suo patrono, San Cristoforo, e per l’occasione l’amministrazione comunale ha rese note le iniziative attorno all’evento religioso che avrà il suo culmine il 25 agosto in occasione della processione.

L’assessore Arena

L’assessore allo Sport turismo e spettacolo Gianluca Arena ha illustrato il programma che è stato arricchito da un contributo da parte della Regione e del Geopark “che ci permetterà di celebrare San Cristoforo con la dignità e il valore che merita” dice l’assessore, il quale, nell’illustrare il cartellone afferma che è stato pensato “per coinvolgere l’intera cittadinanza e accogliere, con immensa soddisfazione, i nostri cari emigrati”.

Gli spettacoli

Tra gli eventi più attesi, il concerto dei Matia Bazar, e poi l’esibizione di dj Provenzano, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano, un vero innovatore della radio dance in Italia, radio Rds e uno dei fondatori di M2o.. con Schiuma Party.

Tra gli altri spettacoli quello di Angelo Famao, emergente cantante neomelodico italiano “molto attivo sui social e seguito tantissimo dai giovani con 393.000 follower su Instagram” aggiunge Arena, ed ancora Sicilia in Festa, spettacolo televisivo prodotto da Video Mediterraneo (canale 17 del digitale terrestre), ideato e presentato da Diego Caltabiano ed infine il concerto di San Cristofero.

“Non graverà sul bilancio”

“Tutto ciò sarà possibile senza gravare sul bilancio comunale, dimostrando che con determinazione, collaborazione e spirito di servizio si possono regalare momenti di qualità alla cittadinanza, nel pieno rispetto delle risorse dell’ente” sentenzia l’assessore Arena.

Foto tratta dal profilo Facebook di Angelo Famao