Furti, allarme a Enna Alta, una donna mette in fuga un ladro

Una donna ha sventato un furto d’auto nella zona di San Pietro, ad Enna Alta. E’ stata lei stessa a raccontarlo sui social, affermando di essersi accorta, questa notte tra le 3,30 e le 4, di alcuni rumori provenienti dalla strada.

La fuga del ladro

E così dopo essersi affacciata dal balcone di casa, si è accorta della presenza di un giovane, che indossava un cappuccio, come se non volesse farsi identificare, indaffarato ad aprire alcune delle auto parcheggiate. La donna, temendo che fosse in corso un furto, ha attirato la sua attenzione, riuscendo a mettere in fuga quel ragazzo.