Ancipa, ancora prelievi verso la Piana di Catania

La diga Ancipa fino al 19 agosto è stata utilizzata anche per l’irrigazione della piana di Catania. E’ quanto sostanzialmente afferma il Movimento per la difesa dei territori sulla scorta dei calcoli sui grafici comprendenti i livelli di acqua contenuti nell’invaso.

I calcoli sui volumi di acqua

Dai rilievi effettuati dal Mdt, il livello dell’Ancipa è sceso a circa 18,3 milioni di metri cubi d’acqua ma se non vi fossero stati i prelievi per le aziende agricole della Piana di Catania si sarebbe arrivati a circa 21,5 metri cubi.

Oltre 3 milioni di metri cubi per l’agricoltura

“Quindi l’uso irriguo fino ad oggi è costato oltre 3 metri di livello o 3,2Mmc d’acqua. Se poi consideriamo l’apporto della pioggia, che ha compensato circa 45cm di livello, ovvero quasi 500mila m3 d’acqua, arriviamo a 3,5metri e 3,7Mmc d’acqua potabile utilizzata per l’irrigazione” si legge sulla pagina social del Movimento per la difesa del territorio, i cui rilevamenti sono risalenti al 19 agosto.