“Il Collegio di Maria a rischio crollo”, allarme dei residenti di piazza San Tommaso

I residenti lanciano l’allarme sul rischio crollo del Collegio di Maria, l’edificio che un tempo ospitava le suore Canossiane.

La vicenda delle suore Canossiane

Il palazzo, che si trova in prossimità di piazza San Tommaso, è praticamente vuoto da 10 anni, quando le superiori Canossiane di Roma decisero di far sloggiare le sorelle dopo ben 100 anni di presenza ad Enna. Una scelta che destò molto scalpore, al punto che il parroco della chiesa di san Tommaso Apostolo, su input di un nutrito gruppo di cittadini ennesi, inviò un messaggio alla Madre Generale Annamaria Babbini ed alla Madre Provinciale Luisa Merlin perché ritornassero indietro ma quella richiesta non venne mai accolta.

L’allarme dei residenti

Ora, però, il palazzo è in stato di abbandono e questo sta creando molta apprensione, soprattutto per chi abita vicino. “Ci chiediamo – spiega una residente a ViviEnna – chi debba provvedere alla messa in sicurezza dell’edificio. Dalle notizie che abbiamo apparterrebbe ad una famiglia nobiliare ma sconosciamo poi i risvolti su eventuali cessioni o acquisizioni, fatto sta che ci sentiamo in pericolo”. Inoltre, come segnalato dagli stessi residenti è emerso un altro problema: “Ci sono degli arbusti – spiega un altro residenti – che spingono verso i muri e questo crea un’altra situazione di pericolo”.