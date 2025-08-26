Nuovo tratto dell’acquedotto Ancipa, via libera ai lavori, servizio idrico sospeso in 4 Comuni ennesi

E’ previsto per domani 27 agosto il collegamento del nuovo tratto dell’acquedotto Ancipa realizzato in contrada Stagliata, a Cerami. Lo annuncia Siciliacque, aggiungendo che contemporaneamente verranno effettuate alcune riparazioni che porteranno ulteriore beneficio al sistema idrico nell’Ennese”.

Sospensione servizio idrico in 4 Comuni ennesi

Per eseguire gli interventi sarà necessario sospendere temporaneamente l’esercizio dell’acquedotto Ancipa a partire dalle ore 8 di mercoledì. La sospensione del servizio interesserà quattro Comuni della provincia di Enna (Troina, Cerami, Nicosia e Sperlinga), uno del Messinese (Capizzi), uno del Palermitano (Gangi) e il Consorzio di bonifica 6 di Enna. Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente tra le ore 24 di mercoledì (27 agosto) e le ore 24 di venerdì (29 agosto).

L’altro intervento

Siciliacque informa inoltre che, sempre dalle 8 di domani, verrà riparato un tratto dell’acquedotto Montescuro Ovest danneggiato da una trivella durante i lavori di consolidamento di una frana in corrispondenza della Sp108, a Giuliana (Palermo). Per sostituire la tubazione, realizzata con tecnica “no dig”, cioè senza scavo, sarà necessario il montaggio di due giunti speciali.

Durante il fermo dell’acquedotto saranno eseguiti due interventi minori in contrada Stanzia (Chiusa Sclafani) e in contrada Pigno (Palazzo Adriano). Le forniture ai Comuni di Chiusa Sclafani e Giuliana saranno sospese; mentre quelle ai comuni di Calatafimi, Gibellina, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salemi, Santa Margherita Belice, Salaparuta, Santa Ninfa e Vita saranno ridotte del 30%. Anche in questo caso i lavori avranno una durata di 36 ore. Il completo riavvio dell’erogazione idrica è previsto fra le ore 2 e le ore 8 di venerdì 29 agosto.