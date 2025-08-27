Festa della Madonna della Montagna, prima la messa poi la grigliata con salsiccia

Sarà celebrato sabato 30 agosto, il 21^ anno della ricorrenza della Madonna della Montagna, a Valguarnera. Una celebrazione che accoglie anno dopo anno sempre un maggior numero di fedeli e la cui devozione da parte della popolazione è massima.

L’evento religioso

Il comitato promotore, in occasione di tale evento ha pensato di organizzare la festa in grande stile. Ad

officiare la Santa Messa solenne alle 19, sarà padre Filippo Salamone, preceduta dal santo rosario alle 18,30. Di particolare rilievo quest’anno l’inaugurazione del bellissimo tavolo in marmo ove si celebra la messa, realizzato e donato dalla ditta locale Arena marmi. La serata si concluderà con una grigliata a base di carne e salsiccia, organizzata dal gruppo dei giovani di contrada Montagna ed accompagnata

da un gruppo musicale locale.