Lavori di pavimentazione, chiude al traffico via Candrilli
Enna-Cronaca - 27/08/2025
Partiranno domani, 28 agosto, i lavori di ripavimentazione stradale in via Candrilli, ad Enna Alta. Per questo motivo, la strada sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 13 dello stesso giorno, “fino a cessate esigenze” si legge nell’ordinanza della Polizia municipale.
L’ordinanza del Comune
E’ stato così istituito “il divieto temporaneo di transito veicolare in via Candrilli dall’intersezione con piazza Sant’Agostino all’intersezione con piazza Coppola dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 28 e comunque fino a cessate esigenze”.
Le alternative
Cosa fare? “Tutti i veicoli provenienti da via Fontana Grande e diretti verso il centro storico potranno percorrere via San Leone, via Valverde e via della Rinascita ridiscendendo da Viale Savoca.