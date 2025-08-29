Pisciotto nel degrado, sindaco a Cocina, “quando iniziano i lavori”?

E’ una delle zone più degradate di Enna con strade dissestate, crollo di calcinacci dal viadotto e poi ci sono pure le condizioni precarie di Villa Farina: questa la fotografia del Pisciotto

Dipietro scrive alla Regione

Eppure, ci sono i fondi messi a disposizione della Protezione civile e così il sindaco, Maurizio Dipietro, ha scritto al Dipartimento regionale della Protezione civile, al Rup, ed al commissario delegato, Salvo Cocina, per chiedere tempi certi legati all’avvio degli interventi in progetto, urgenti ed indifferibili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.

Il vertice in Prefettura

Il sindaco ricorda, infatti, “la recente riunione svoltasi alla presenza del Prefetto di Enna nel corso della quale è stato concordato il cronoprogramma delle operazioni al fine di concludere in tempi rapidi la procedura di gara per l’affidamento dei lavori”.

Dipietro lamenta l’assenza di notizie sugli interventi per cui ha chiesto “precise indicazioni sul concreto inizio dei lavori, evidenziando ancora una volta la natura di urgenza degli interventi di protezione civile al fine del superamento delle criticità che si ripresentano ad ogni evento meteorico eccezionale”