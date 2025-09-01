Madonna di Valverde, l’abbraccio dei devoti, nella processione un reggiseno finisce sul fercolo

Fuoriprogramma nel corso della festa della Madonna di Valverde, uno degli eventi religiosi più sentiti ad Enna, il cui legame con Maria è saldissimo. Nel corso della processione del fercolo, all’altezza di via Candrilli, si è agganciato un reggiseno, presumibilmente appeso su uno stendino per farlo asciugare.

Video e foto sui social

Un momento che ha destato curiosità e soprattutto ilarità, come emerge in tanti video fatti girare sui social, con annessi commenti. Fatto sta che la processione si è fermata per qualche istante, il tempo di rimuovere il reggiseno dal fercolo.

La festa della Madonna di Valverde

Come da tradizione, c’è stata molta partecipazione per la festa della Madonna di Valverde che si svolge l’ultima domenica di agosto, preceduta dall’esposizione, per una settimana, del solenne simulacro sull’altare maggiore. I festeggiamenti si concluderanno la prima domenica settembre quando il fercolo sarà riposto all’interno della cappella votiva. Come per la festa patronale, anche il simulacro della Madonna di Valverde viene svelato ed esposto dalla sua cappella una settimane prima della solenne processione.

La processione

Nella giornata di ieri, la città è stata svegliata dai colpi di cannone per annunciare il giorno di festa, poi nel pomeriggio il simulacro è stato condotto a spalla verso il Duomo. Ad accompagnare il fercolo nel suo percorso processionale il simulacro dello Spirito Santo e i fercoli di San Michele Arcangelo e di San Giuseppe