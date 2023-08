Festa Madonna di Valverde, revocata Ztl a Enna

L’amministrazione comunale di Enna ha deciso di revocare, a partire dalla giornata di oggi e fino a domani 26 agosto, la Zona al traffico limitata.

Si tratta di un provvedimento legato ai festeggiamenti della Madonna di Valverde che si concentreranno in vari punti dove è prevista la Ztl. Peraltro, come si legge nell’ordinanza, è indicato che “il programma della manifestazione è organizzata c/o l’area esterna del Castello di Lombardia dalla Pro-loco di Enna e dal Gruppo Astrofili Catanesi “G. Ruggeri”, denominata “E quindi uscimmo a riveder le stelle…”