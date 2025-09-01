Senologia, incarico a medico, Asp, “ridurremo attese per screening oncologici”
Enna-Cronaca - 01/09/2025
Marianna Roberta Tomasello ha ricevuto dall’Asp di Enna l’incarico, a tempo determinato, nel reparto di Senologia al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna.
La diagnosi precoce del tumore al seno
“L’incarico rappresenta – spiegano dalla direzione dell’Asp di Enna – un passo significativo per il potenziamento dei servizi di diagnosi precoce del tumore al seno nell’area ennese. La presenza di una nuova dottoressa consentirà di ampliare l’offerta di screening mammografico, aumentando il numero di prestazioni disponibili, e allo stesso tempo porterà un aiuto rilevante all’Intera UOS di senologia Diretta dalla Teresa Bizzini già punto di riferimento per le donne nel territorio”.
Ridurre i tempi di attesa
Uno degli obiettivi che si è posta la direzione dell’Asp, attraverso il nuovo incarico, è la riduzione dei tempi di attesa per gli esami di screening, un problema che da tempo interessa molte strutture sanitarie siciliane. “Con l’incremento delle prestazioni erogate, si prevede un miglioramento dell’accesso ai controlli preventivi, fondamentali per la diagnosi precoce del carcinoma mammario”