Giro di vite su malamovida e abuso di alcool nei locali, firmato protocollo in Prefettura

E’ stato sottoscritto nei locali della Prefettura di Enna un protocollo di intesa contro la malamovida. Si tratta di un provvedimento, firmato in occasione di una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal prefetto, Maria Carolina Ippolito, in tema di prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.

Oltre al prefetto, c’erano i vertici provinciali delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, il sindaco di Enna e della provincia, nonché rappresentanti delle associazioni di categoria.

Aumentare la sicurezza

Come sottolineato dal Prefetto, il Protocollo è volto, da un lato, a rafforzare la cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono i principali frequentatori dei locali di intrattenimento, e dall’altro, a incrementare i livelli di sicurezza all’interno e in prossimità di tali esercizi.

Droga ed abuso di alcool

Particolare attenzione è rivolta alle azioni di contrasto di ogni forma di violenza, uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcool, nonché alla prevenzione dei conseguenti rischi di incidenti stradali.

L’accordo, come ricordato dal Prefetto, bilancia gli impegni “a carico degli operatori economici con taluni effetti premiali in termini di applicazione della normativa di pubblica sicurezza, agendo a vantaggio dei titolari degli esercizi pubblici aderenti e che si adoperino in modo virtuoso per la corretta osservanza delle prescrizioni ivi impartite”.