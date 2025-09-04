Incendio nella zona industriale di Aidone, coinvolta una discarica di rifiuti

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nei pressi della zona industriale di Aidone. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Enna.

Il fuoco originatosi dalle sterpaglie

Secondo quanto emerso dai sopralluoghi, il rogo si è originato dalle sterpaglie, che hanno permesso alle fiamme di marciare velocemente coinvolgendo una discarica di rifiuti. Sul posto, le due squadre del Distaccamento di Piazza Armerina oltre ad un’autobotte giunta da Enna.