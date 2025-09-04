San Calogero al buio, Palermo, “Cappa è confuso, mi venga a trovare e gli spiego cosa fare”

Dura replica dell’assessore ai Lavori pubblici di Enna, Gaetana Palermo al delegato alla Viabilità del Libero consorzio, Salvatore Cappa, in merito alla vicenda dell’illuminazione della Sp 51, la San Calogero. Cappa, in un intervento di ieri, ha detto che spetta al Comune di Enna provvedere a rendere illuminata questo arteria fondamentale, i cui lavori di manutenzione sono stati disposti dal Libero consorzio.

L’affondo a Cappa

“E’ a tutti noto che la stessa – dice l’assessore Palermo – è di proprietà della ex Provincia Regionale di Enna, oggi Libero Consorzio dei Comuni e, per tale ragione, qualsiasi intervento è di competenza esclusiva di questo Ente. Comprendo che il doppio incarico ricoperto dal consigliere Cappa possa avergli generato una qualche confusione, e dunque non abbia chiara l’idea che SP sta per strada provinciale” .

I parcheggi alla Panoramica

L’assessore Palermo punge Cappa su altre vicende, come quella della realizzazione dei parcheggi lungo la Panoramica, di cui “si è preso merito non suoi” salvo poi “scaricare su altri competenze che invece gli appartengono, come appunto la gestione della SP51”

Infine, l’ultima stoccato a Cappa. “Se vorrà potrà venirmi a trovare in ufficio e potrò spiegargli cosa e come fare per illuminare quella strada” .

Palermo, “ecco cosa ho fatto”

Contestualmente, l’assessore Palermo elenca le attività fin qui realizzate nelle vesti di amministratore comunale. “A cominciare dalla soluzione dell’ormai annosa vicenda che ha riguardato il tratto di strada antistante l’Agenzia delle Entrate, in Viale Diaz, dove è finalmente stata avviata, all’esito dell’ultima conferenza dei servizi, l’attività di bonifica del suolo, cui succederà il rifacimento della copertura stradale. Altra vicenda che sta per vedere la sua conclusione è il ripristino del tratto di ringhiera di Viale Paolo e Caterina Savoca, divelto tempo fa a causa di un incidente stradale. Sono, poi, stati già eseguiti gli interventi per il ripristino della ringhiera di Via della Cittadella, nei pressi del Castello di Lombardia. Abbiamo inoltre eseguito, lungo alcune strade cittadine, opere di ordinaria manutenzione e, cosa più importante, posso formalmente annunciare che saranno avviati a brevissimo i lavori di messa in sicurezza” “del muro di sostegno di Via Civiltà del Lavoro, con la conseguenziale riapertura completa di quella importante arteria cittadina.