Carabinieri, lascia il capitano Bizzarro, Chirdo a capo della stazione di Nicosia, Amico in pensione

Nuovi avvicendamenti di incarichi nella Compagnia Carabinieri di Nicosia. Il Capitano Fabrizio Bizzarro, Comandante della Compagnia, giunto nel settembre 2021, a breve assumerà lo stesso incarico ad Aversa, in provincia di Caserta.

Chirdo prende il posto di Amico

A capo della stazione di Nicosia c’è il maresciallo ordinario Biagio Chirdo, il quale dopo essere giunto nell’attuale reparto dal settembre del 2022 ne ha assunto la titolarità quale Comandante. Chirdo, che ha preso il posto del Luogotenente Carica Speciale Michele Amico andato in pensione, è laureato in “Giurisprudenza” e in “Scienza della Sicurezza”, si è già ben distinto in questi anni a Nicosia, tanto da essere oggi il responsabile del reparto.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Alfredo Beveroni, nella circostanza ha inteso augurare al Capitano Bizzarro e al Maresciallo Ordinario Chirdo una proficua prosecuzione delle loro carriere.