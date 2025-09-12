Attentato alle Torri gemelle, commemorati i 2 nissorini morti

Il prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, ha partecipato nella giornata di ieri a Nissoria alla commemorazione per ricordare le vittime dell’attentato alla Torri gemelle avvenuto l’11 settembre del 2001.

All’evento, c’erano il sindaco, Rosario Colianni, l’assessore regionale Francesco Colianni, i vertici provinciali delle Forze di polizia ed il Capitano di Vascello Daniel M. Martins dell’Aeronautica USA della Naval Air Station di Sigonella (NAS). Sono stati ricordati Salvatore Lopes e Vincenzo Di Fazio, i due cittadini originari di Nissoria rimasti uccisi nel tragico attentato.

Il Prefetto di Enna ha sottolineato i legami di amicizia di Italia e Stati Uniti d’America, paesi avvinti anche dal ricordo delle tante vittime italiane coinvolte nel grave attacco al cuore di New York.

L’evento si è concluso con l’alzabandiera effettuato da un aviere americano e da un carabiniere italiano e con la deposizione della corona di fiori da parte dei volontari della Protezione Civile.