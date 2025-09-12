Evasione fiscale, condannato imprenditore, confiscati beni per 600 mila euro

I militari del comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna hanno eseguito un provvedimento di confisca per 600 mila euro emesso dal Tribunale nei confronti dell’amministratore di una società, già operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, condannato in via definitiva per reati tributari.

La confisca

L’uomo, un imprenditore originario di Mussomeli, con diversi punti vendita nell’Ennese, è stato condannato in via definitiva per omessa dichiarazione ad 1 anno e 6 mesi di reclusione, per cui è scattata nei suoi confronti la confisca di una parte del suo patrimonio.

Già nel corso delle indagini preliminari, i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Enna avevano sequestrato, su delega della Procura della Repubblica di Enna, un’autovettura, due appartamenti ed un deposito ubicati nel Comune di Mussomeli, per un controvalore complessivo di circa 600 mila euro, pari all’ammontare delle imposte sottratte al fisco, ora transitati in via definitiva nel patrimonio dello Stato.

Le indagini

Secondo quanto accertato dalla Finanza, l’imprenditore, per evadere le imposte sui redditi e l’Iva aveva omesso di contabilizzare e dichiarare al fisco operazioni commerciali per importi rilevanti, ricostruiti in modo dettagliato dalle Fiamme Gialle ennesi attraverso una serie di controlli, anche di tipo finanziario, condotti durante l’esecuzione di una verifica fiscale nei confronti delle sua impresa