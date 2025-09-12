Troina, Schillaci neo assessore, il dimissionario Leanza alla presidenza di Troina ambiente

E’ Giuseppe Schillaci il neo assessore dell’amministrazione comunale di Troina. Una scelta decisa dal sindaco, Alfio Giachino, dopo le dimissioni di Salvatore Leanza, nominato alla presidenza della Troina ambiente srl.

Le rubriche del neo assessore

A Schillaci sono state assegnate le seguenti deleghe: Attività allo sviluppo economico, Tributi, Politiche energetiche, Gestione dei rifiuti e delle Risorse idriche, Innovazione tecnologica, Servizi informatici, Digitalizzazione e Semplificazione burocratica.

Il sindaco, “legato a Schillaci da antica amicizia”

“Con Giuseppe – ha detto il sindaco – siamo legati da una storica amicizia che ormai ha più di 40 anni e abbiamo condiviso, sin da giovanissimi, lo stesso cammino di impegno politico che ci ha visti sempre fianco a fianco. Sono molto orgoglioso di tutta la mia squadra di Giunta”