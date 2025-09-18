A19, sul viadotto di Enna le luci al Led, primo caso in Sicilia
Enna-Cronaca - 18/09/2025
Lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” la scorsa notte è entrato in funzione il nuovo impianto di illuminazione al LED del viadotto Euno di Enna.
Come nelle piste di atterraggio
A differenza dei normali lampioni che proiettano la luce da sorgente luminosa dall’alto sulla strada, l’illuminazione partirà da sotto (secondo la logica delle piste di atterraggio aeroportuali) e non rodurrà inquinamento illuminotecnico ed abbagliamento visivo all’utente in transito lungo il viadotto Euno.
Si tratta del primo impianto al LED integrato sulla barriera di sicurezza che illumina una strada in Sicilia. Il viadotto è stato quindi dotato di un sistema di illuminazione modello G-Light, con istallazione sulla barriera stradale (su un lato della rampa) che permetterà di raggiungere un’illuminazione sicura per gli utenti della strada (diminuendo i tempi di reazione all’imprevisto).
I benefici
Tra i benefici che questo impianto di ultimissima generazione comporterà, si segnalano: la possibilità di definire modelli spaziali lineari visibili e sicuri; la riduzione dei costi di manutenzione; l’abbattimento dei livelli di inquinamento luminoso; l’azzeramento della possibilità che la luce possa abbagliare gli utenti in transito.
L’impianto ha un sistema di accensione automatica mediante interruttore crepuscolare che è costituito da 384 moduli da 2 metri ciascuno, ripartiti in 6 tratte a circuito chiuso, ognuna alimentata da un apposito quadro elettrico.