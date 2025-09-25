Servizio idrico, chiesta audizione in Commissione Ambiente

I deputati regionali, Fabio Venezia del Pd e Ismaele La Vardera di Controcorrente, hanno chiesto al presidente della Commissione Territorio ed Ambiente della Regione, Giuseppe Carta, la convocazione urgente di un’audizione per discutere delle criticità del servizio idrico ad Enna.

Le convocazioni

Lo comunica il Comitato Senz’acqua Enna che il 10 settembre scorso aveva discusso con i due parlamentari regionali dei problemi legati alla gestione del servizio, riconducibile ad AcquaEnna, i cui vertici sono a processo per reati ambientali. All’audizione è stata richiesta la convocazione del presidente del Cda e dell’Ati Enna, dell’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni e di una delegazione del Comitato Senz’Acqua Enna.

Il Comitato Senz’acqua Enna

“Per noi si tratta di un risultato significativo: le voci dei cittadini ennesi approdano finalmente in una sede istituzionale, accendendo un riflettore su una vicenda troppo a lungo ignorata. Un passo avanti importante, ma restiamo cauti: la vera svolta arriverà solo quando alle parole seguiranno fatti concreti a tutela della comunità ennese” fanno sapere dal Comitato.