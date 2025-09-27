Colpo di scena, il gruppo Lo Monaco lascia l’Enna calcio, Panico, “non si può più proseguire”

Il gruppo Lo Monaco esce dall’Enna calcio alla vigilia della gara in trasferta contro la Nuova Igea Virtus. E lo fa con una nota di Domenico Panico, responsabile tecnico della Plm management, che annuncia la separazione dalla società gialloverde.

Panico, “ecco perché vado via”

“Ringrazio la società dell’Enna calcio – dice Panico – per avermi accolto in casa loro facendomi operare come figura di responsabile tecnico della Plm management ma ad oggi non posso più proseguire per sopraggiunti impegni inseguendo quelli che sono i miei obiettivi nel mondo del calcio dei professionisti”.

I ringraziamenti

“All’Enna calcio – dice Panico – che in grado di lavorare da sola auguro un grande in bocca a lupo anche perché in questa squadra ci sono tanti sacrifici che non devono svanire Ringrazio tutta la tifoseria che sono sempre stati molto affettuosi nei miei confronti Un ringraziamento speciale va soprattutto tutti quelli che lavorano dietro le quinte. E un ringraziamento speciale va a Giovanni albanese che m ha supportato. Inoltre i ragazzi saranno sempre supportati sempre da me a dalla nostra agenzia perché sono l’espressione del nostro operato”