L’Enna non si disunisce e pareggia con la Nuova Igea Virtus

L’Enna torna a fare punti pareggiando in casa della Nuova Igea Virtus. 2-2 sul campo dei giallorossi per la squadra di Passiatore, tramortita alla vigilia della gara dall’uscita del gruppo Lo Monaco dall’Enna, a quanto pare per divergenze sulle scelte tecniche dell’allenatore, ma la squadra ha saputo evidentemente resistere allo scossone.

La gara

A passare in vantaggio è la Nuova Igea Virtus al 18esimo del primo tempo con Calafiore ma è Camara poco prima della mezz’ora a rispondere ai padroni di casa che, prima della chiusura della prima frazione, passano ancora con Cess. Nel secondo tempo, l’Enna trova a 10 minuti dallo scadere la rete del pari con Distratto che vale il pari definitivo. La classifica non è comunque delle migliori, i gialloverdi sono terz’ultimi a 3 punti ma in compagnia di Ragusa e Paternò.