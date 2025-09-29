Atletica, Giarrizzo nuovo responsabile dei Salti nella Nazionale paralimpica

Il tecnico valguarnerese della Pro Sport Carmelo Giarrizzo è stato nominato nuovo responsabile dei Salti della nazionale paralimpica italiana. Giarrizzo rappresenta una delle eccellenze del panorama tecnico nazionale. Conosciuto per i brillanti risultati conseguiti assieme a Filippo Randazzo, finalista olimpico a Tokyo 2021 nel salto in lungo, Giarrizzo è ora pronto a guidare un settore che negli ultimi anni ha

regalato soddisfazioni crescenti al movimento paralimpico.

Il profilo di Giarrizzo

La sua nomina non è casuale. Giarrizzo è infatti allenatore nazionale benemerito della FIDAL, riconoscimento che sancisce la lunga carriera dedicata allo sport e alla valorizzazione degli atleti. “Per me è un onore e una responsabilità – afferma- lavorare con la Nazionale Paralimpica significa confrontarsi con storie di coraggio e determinazione che vanno oltre il risultato tecnico. Ma è proprio da queste storie che nasce la spinta per migliorare ogni giorno. Sotto la sua responsabilità a Nuova Delhi scenderanno in pedana alcuni dei nomi di punta del movimento paralimpico italiano.

“Ognuno di loro porta in pedana un pezzo di Italia – spiega Giarrizzo –. Il nostro obiettivo è dare a questi ragazzi e ragazze tutto il supporto tecnico e umano per competere al massimo livello. Se riusciranno ad esprimersi al meglio delle loro possibilità, i risultati arriveranno. I Mondiali paralimpici, iniziati il 27 settembre finiranno il 5 ottobre e rappresentano non soltanto una rassegna di altissimo livello,

ma anche un trampolino di lancio verso le Paralimpiadi di Los Angeles 2028, obiettivo dichiarato per tutta la delegazione azzurra. La squadra è arrivata in India motivata e ben preparata, con lo staff tecnico deciso a portare a casa piazzamenti di rilievo.

