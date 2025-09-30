Pannelli solari sulla rete idrica, Ati, “così ridurremo le tariffe”, domani si presenta il piano

Sarà presentato domani, 1 ottobre alle 9,30 al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, lo studio, commissionato dall’Ati idrico alla Fondazione Politecnico di Milano, per ridurre i costi energetici del sistema idrico e contestualmente quelli degli utenti dell’Ennese che pagano le bollette tra le più alte in Italia. L’idea è l’uso degli impianti fotovoltaici che consentiranno, nelle intenzioni dei promotori, di abbattere le emissioni, aprendo la strada a un sistema idrico più efficiente e sostenibile.

Cammarata, “coniugare ambiente e costi equi per gli utenti”

“Un risultato storico – afferma il presidente dell’Ati, Nino Cammarata – che dimostra come sia possibile unire innovazione, risparmio e tutela ambientale, offrendo risposte concrete ai cittadini. Con questo studio ATI Enna traccia un percorso nuovo: meno costi energetici, tariffe più eque e infrastrutture più efficienti per il futuro del territorio”