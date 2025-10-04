Enna unica città siciliana senza Radioterapia, il sindaco sferza i deputati regionali
Enna-Cronaca - 04/10/2025
Enna ha un altro triste primato: è l’unica città siciliana a non disporre del servizio di Radioterapia. Lo denuncia il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che rimarca le difficoltà, ormai ataviche, dei pazienti oncologici di tutto il territorio ennese, costretti a viaggiare per curarsi.
L’affondo del sindaco di Enna
“Una grave mancanza soprattutto – dice il sindaco di Enna – alla luce del fatto che l’Asp di Enna è l’unica, tra quelle siciliane, a non esserne dotata. Ciò costringe i nostri concittadini ad affrontare, oltre che la dura prova della patologia oncologica, anche l’evitabile disagio di trasferirsi in altre località per sottoporsi al trattamento sanitario. Spero che la deputazione regionale, spesso pronta a spendersi per dispute campanilistiche, sappia cogliere l’occasione per garantire all’intera nostra collettività un servizio di prima necessità”