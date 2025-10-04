Lutto nella polizia, morto il questore Finocchiaro

Lutto nella polizia ed a Piazza Armerina per la scomparsa di Mario Finocchiaro. Ha ricoperto importanti incarichi, assumendo la carica di Questore ad Agrigento, Crotone, Perugia e Catanzaro. Il sindaco di Piazza Armerina ha espresso il cordoglio della comunità alla famiglia, in particolare alla moglie, Francesca Cercone, magistrato, ed ai figli.

Il cordoglio dell’amministrazione

“L’amministrazione comunale di Piazza Armerina esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del dottor Mario Finocchiaro, nostro illustre concittadino. Dopo la laurea in Giurisprudenza, il dott. Finocchiaro ha intrapreso la carriera nella Polizia di Stato, distinguendosi per professionalità, dedizione e senso dello Stato”