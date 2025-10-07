La 19enne si è risvegliata dal coma e dice di ricordare tutto, sarà sentita dalla polizia

Si è risvegliata nelle ore scorse dal coma la 19enne che venerdì scorso si è lanciata dall’auto in corsa del fidanzato mentre stavano percorrendo via Silvia, in contrada Casalotto, a Piazza Armerina. Era intubata da quel drammatico pomeriggio, in coma farmacologico, poi con il miglioramento delle condizioni i medici hanno deciso di farla risvegliare.

Le prime parole

In effetti la giovane starebbe decisamente meglio, al punto da aver sussurrato di ricordare quello che le era accaduto. Per questo motivo, non appena i medici daranno il via libera gli agenti di polizia potranno sentirla per ricostruire con esattezza ogni istante di quel pomeriggio. Il fidanzato, ancora provato, avrebbe detto che avevano litigato ed avrebbe voluto accompagnare a casa la ragazza, la quale, forse scossa, avrebbe aperto la portiera per poi scivolare sulla strada, procurandosi delle lesioni alla testa che avrebbero potuto costarle care.