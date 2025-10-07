Le strade provinciali a pezzi, D’Angelo (Mpa), “territori isolati, Capizzi intervenga”

Viabilità provinciale in macerie. A puntare il dito sulla vetustà di alcune strade e sul loro grado di pericolosità è questa volta la consigliera provinciale di “Grande Sicilia” Filippa D’Angelo che chiede al presidente Capizzi un intervento urgente su quelle più critiche.

Le condizioni pessime della Sp 79

Parte da Valguarnera, ove riveste anche il ruolo di consigliera comunale, e punta l’indice sulla SP 79 (contrada Montagna) una strada molto transitata in particolare nel periodo estivo e le cui abitazioni sono un’appendice del Comune di Valguarnera. Essa ricade su questo Comune e su quello di Assoro. Questa strada il cui percorso è di circa 2 km. E’ piena di avvallamenti e buche ed in particolare su una curva molto pericolosa adiacente alla Madonnina, già teatro di un grave incidente, manca da alcuni anni un guardrail che la renderebbe molto meno pericolosa.

“Entrambi i tratti che fanno capo ai due Comuni -afferma D’Angelo- erano stati segnalati nel sopralluogo effettuato con un geometra della Provincia, in questi giorni ho reiterato la richiesta. Sono certa che l’ufficio tecnico sarà conseguenziale all’impegno assunto. Contestualmente- continua l’esponente MpA- ho rinnovato la richiesta di un confronto per fare il punto della situazione rispetto a tutte le criticità della nostra viabilità provinciale. A giugno scorso, insieme ai colleghi della Commissione “Lavori Pubblici e Infrastrutture” dell’Unione dei Comuni, abbiamo incontrato il Presidente Capizzi e sottoposto alla sua attenzione un documento contenente alcune indicazioni sulla viabilità provinciale, fortemente compromessa in alcuni tratti nonché mancante di pulizia e manutenzione.”

L’infinito elenco delle strade provinciali dissestate

Ma sotto la lente di ingrandimento di D’Angelo ci sono altre strade molto più importanti. Le segnalazioni più urgenti sono state chieste prioritariamente su: strada provinciale Gagliano-Nicosia; strada provinciale SP 18 Agira-Nicosia: tratto dal bivio con SP 85/A verso Gagliano C.to fino al bivio di Musa (SP 68) dove i lavori si sono fermati subito prima della bitumazione; il tratto che va dal bivio con la SP 85/A fino all’incrocio con la SP 85/B (per Nissoria): si tratta di 2 km circa in cui un tratto è interessato da una frana “cronica”; SP 70 e la SP 75 in territorio di Agira, dove abitano numerosissime famiglie ed altrettante aziende agricole ed attività economiche; strada Provinciale SP 48 e SP 61 territorio di Assoro; SP 60 che collega la SS 121, la zona industriale di Regalbuto e la SP 23 allo svincolo autostradale di Catenanuova; SP 77 (diga Ancipa) e SP 27 (bivio Mistretta dalla 120); SP 122 – sub 7 Valguarnera -Dittaino; SP 35/B Valguarnera – ponte Battiato; Sp 22 Gagliano-Agira e Gagliano-Troina; SP 23 A, sollecito lavori di bitumazione a completamento (per non vanificare) gli interventi di messa in sicurezza già eseguiti mediante utilizzo di misto e stabilizzante.

D’Angelo si rivolge a Capizzi

“Sono certa -conclude D’Angelo che il presidente Capizzi avrà cura di pianificare un incontro con i consiglieri provinciali unitamente al responsabile dell’Ufficio tecnico. Da parte mia rinnovo la mia totale disponibilità verso il territorio provinciale”