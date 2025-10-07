La frittata della fine dell’Autodromo di Pergusa ed il tentativo di ricomporre le uova

Torna a parlare della revoca della liquidazione del Consorzio autodromo di Pergusa il consigliere provinciale del Pd, Salvatore Cappa.

La vicenda dell’Autodromo

L’ente è stato commissariato a seguito dello scioglimento, formalizzatosi l’estate del 2024 in concomitanza con la scadenza dello Statuto, a cui hanno contribuito prima il Comune di Enna, il cui Consiglio comunale, in quella fase con numeri a favore dell’opposizione, rigettò la proposta di proroga di un anno presentata dal sindaco Dipietro mentre gli altri 2 soci del Consorzio, l’Aci ed il Libero consorzio, in quel periodo sotto la guida di un commissario, se ne lavarono le mani, non votando la proroga di un anno, che loro stessi avevano avallato e discusso con il sindaco.

La frittata politica

Ora, con la frittata ormai fatta la classe politica ennese sta provando a rimettere albume e tuorlo nel guscio delle uova, sperando che si incollino bene. La parola d’ordine è revocare la liquidazione dell’Autodromo di Pergusa, sollecitata anche dall’Aci ed anche dal Libero consorzio, come affermato dallo stesso consigliere provinciale, Cappa, tra coloro che, un anno fa, si dissero contrari alla proroga di un anno, scatenando quel risiko concluso con la liquidazione.

Cappa, “revoca della liquidazione”

“Quello che posso affermare – dice Cappa – con certezza, senza timore di essere smentito, è che gli uffici stanno lavorando senza sosta e soprattutto in sinergia con gli altri enti soci e che a giorni mi auspico possa arrivare una soluzione sperata e condivisa. La via tracciata rimane quella della revoca della liquidazione che consentirà di ragionare sul rilancio e sulle prospettive dell’ente e del territorio”.

La delibera del Comune di Enna

Peraltro, un altro passaggio chiave sarebbe quello di revocare la delibera del Consiglio comunale di Enna relativa al 30 luglio quando l’assise bocciò la proposta di proroga.