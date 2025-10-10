Incidente sulla A19, Tir si incastra in galleria, traffico rallentato

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 6,30 sulla A19 nella galleria San Nicola, in prossimità dello svincolo di Enna. Secondo una prima ricostruzione un mezzo pesante, che aveva come carico un escavatore, ha danneggiato la volta del tunnel.

I soccorsi

Un episodio che ha bloccato una parte della carreggiata, creando dei forti rallentamenti. Sul posto, ci sono gli agenti della Polizia stradale e dell’Anas e per consentire ai tecnici di rimuovere il Tir, al momento si procede con il senso unico alternato. Non ci sono feriti, il conducente del mezzo pesante sembra essere in buone condizioni e non ci sono altri veicoli coinvolti