Minacce e violenze alla ex fidanzata, braccialetto elettronico per un piazzese

La polizia ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo, residente a Piazza Armerina, accusato di stalking nei confronti di una donna, la ex fidanzata. Il gip del Tribunale di Enna, che ha firmato il provvedimento, ha disposto il braccialetto elettronico nei confronti dell’uomo ed il divieto di avvicinamento alla vittima.

Le persecuzioni e le violenze

Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, i due si sarebbero lasciati nei mesi scorsi solo che il compagno non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale e così quella ossessione si è trasformata in atti persecutori e violenze fisiche ai danni della vittima. Non l’avrebbe lasciata in pace, è capitato, in più occasioni, di chiamarla insistentemente al telefono rivolgendole minacce ed insulti ma, nel corso delle indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia di Piazza Armerina, l’uomo, dopo aver incrociato per strada la ex fidanzata l’avrebbe aggredita fisicamente.

La denuncia della donna

La donna, temendo per la sua incolumità, ha denunciato tutto alla polizia che ha avviato le indagini, culminate con l’emissione della misura cautelare.