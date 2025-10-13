Persone ristrette in comunità, avviato un piano di reinserimento a Valguarnera

Avviato dal Comune di Valguarnera in collaborazione con la Cooperativa Sociale Golem, il progetto “Costruiamo una Rete Solidale”, per il reinserimento sociale di autori di reato sottoposti a misura di comunità.

Il progetto

Il progetto punta a creare percorsi di inclusione, formazione e lavoro per persone che, dopo aver commesso un errore, desiderano costruire una nuova vita basata sull’impegno civile e la responsabilità. Tutto ciò grazie alla partecipazione al bando dell’Assessorato regionale alla Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro che è stato messo a finanziamento con un contributo di euro 15 mila.

La sindaca Draià

La rete di partenariato coinvolge istituzioni penitenziarie, enti locali, cooperative, realtà formative e imprese del territorio, per un approccio integrato e concreto alla costruzione di una vera comunità solidale e accogliente. Un’iniziativa – afferma la sindaca Draià- che nasce da una convinzione profonda: nessuno si salva da solo e la comunità è più forte quando offre una seconda possibilità a chi vuole davvero ricominciare. L’Assessore delle politiche sociali Di Cristina, fin dalla pubblicazione del bando- continua- ha creduto nel valore di questa iniziativa, coinvolgendo la Cooperativa Golem, che da anni opera con competenza e sensibilità nel campo sociale, promuovendo inclusione e cittadinanza attiva. Queste sono le iniziative che danno senso alla parola comunità – conclude- perché reinserire significa credere nelle persone e nella possibilità di cambiare. È così che si costruisce una società più giusta e umana.”