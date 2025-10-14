Imbratta l’auto della ex con frasi sessiste, stalker ennese arrestato

Gli agenti della Squadra mobile di Enna hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo accusato di stalking. E’ ai domiciliari ed ha l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Le persecuzioni

Secondo quanto svelato dalla polizia, l’indagato si sarebbe reso responsabile di condotte persecutorie ai danni della sua ex compagna, apponendo, in più occasioni e periodicamente, sulla carrozzeria dell’autovettura della vittima, frasi fortemente offensive e a contenuto sessuale, generando nella donna un profondo stato di ansia e paura.

La denuncia

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della vittima e grazie ai pedinamenti ed alle immagini delle telecamere di sicurezza la polizia ha chiuso il cerchio attorno all’uomo-

La Procura di Enna ha con urgenza avanzato richiesta di applicazione di una misura cautelare ed il Giudice per le Indagini Preliminari, valutata la gravità dei fatti, ha disposto, in tempi brevissimi, la misura cautelare.