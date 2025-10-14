Maltempo, diramata l’allerta gialla dalla Protezione civile

Nuova allerta gialla in Sicilia e nel territorio ennese. Lo comunica la Protezione civile regionale. Si prevedono piogge “da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati”.

Cosa accadrà

Un’area di bassa pressione, proveniente dal Mar Mediterraneo occidentale, si sta avvicinando all’Italia, spostandosi gradualmente dal Mar di Sardegna al Tirreno meridionale, e andrà a determinare condizioni di spiccata instabilità sulle isole maggiori e su parte delle regioni meridionali, in particolare sulle zone ioniche.