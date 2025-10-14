Pro Loco di Enna, prima riunione del direttivo, Pugliese presidente, ecco tutte le altre cariche

La Pro Loco di Enna, i cui soci sono aumentati al pari dei componenti del Cda, passato da 5 a 7, si è riunita in occasione di un’assemblea avvenuta in un ristorante del posto. E’ stata l’occasione per la prima riunione del direttivo nel corso del quale sono state formalizzate le cariche.

La composizione del direttivo

Gioia Pugliese è stata riconfermata all’unanimità Presidente, vicepresidente è Maria Giliberto, Silvia Fazzi tesoriera, Maria Savoca segretaria, Antonio Bellina, Fabio Sanfilippo e Pietro Prestifilippo consiglieri.

La presidente ha ringraziato i membri uscenti del direttivo precedente, Angelo Mero e Maria Rita La Martina, che hanno aiutato a creare e gestire la Pro Loco Enna.

Le attività della Pro Loco

“Gli ultimi anni – si legge nella nota della Pro Loco – sono stati per la Pro Loco di Enna ricchi di nuove avventure, nuove attività, abbiamo viaggiato insieme ai nostri soci accolti in ogni paese o città dalle Pro Loco locali, abbiamo avuto cene-evento con comici e cantanti di fama nazionale, abbiamo aperto un nuovo punto informativo affittando il chiosco sotto il Castello, abbiamo organizzato eventi ludici e culturali che hanno portato ad Enna persone da tutta la Sicilia, ultima bellissima esperienza, ad Aprile abbiamo aperto un circolo per i soci Pro Loco, dove è possibile passare del tempo facendo una partita a burraco oppure guardando un film in compagnia, inoltre al circolo abbiamo attivato tante nuove attività, corso di burraco, di pilates, di scacchi, corso di cucito creativo, laboratorio di lettura ad alta voce e corsi di primo soccorso. Una nuova realtà apprezzata dai quasi 250 soci della pro loco di enna uniti dall’amore per la nostra città. Dopo tredici anni siamo ancora pronti a nuove sfide e nuovi stimoli per creare eventi ed attività di interesse pubblico”