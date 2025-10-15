Leonforte sotto shock, sindaco, “2 giovani vite strappate via dalla malattia”

E’ sgomenta la comunità di Leonforte per la contemporanea perdita di due giovani, stroncati da una malattia. Il sindaco, Piero Livolsi, si fa portavoce del cordoglio della città, fornendo un proprio ricordo dei suoi 2 concittadini.

Il ricordo del sindaco

“Davide Barbera, una persona impegnata – dice il sindaco di Leonforte – nel sociale e dedito a mille attività, pieno di vita e con un sorriso e una battuta, sempre per tutti. Ha saputo affrontare con leggerezza la malattia, sempre vicino alla famiglia. Nel nostro ultimo incontro, mi hai proposto una serie di iniziative con il tuo vulcanico carattere, sempre a programmare per il futuro”.

L’altra vittima era una pittrice

L’altra vittima è una donna che si era spesa per un laboratorio di pittura rivolto ai bambini. “Giusy Grasso, un persona timida e sensibile , pittrice e artista eclettica, nulla sapevo della sua malattia, quando ci siamo incontrati per realizzare un laboratorio di pittura rivolto ai bambini, hai mostrato tutto il tuo altruismo e amorevole attenzione per i bambini e l’arte, spendendo il tuo tempo e genio per gli altri. Oggi la nostra comunità piange, la prematura perdita di due Vite, che con modalità diverse, hanno dato agli altri, con grande generosità”