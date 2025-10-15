Truffa, ennese sconterà ai domiciliari la pena

Sconterà a casa la condanna ad un anno di reclusione per truffa e violazione di assistenza familiare. E’ quanto accaduto ad un ennese che si è reso responsabile di violazioni all’affidamento ai servizi sociali a cui era stato sottoposto dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta nell’ottobre del 2021.

La violazione

Tra gli obblighi che avrebbe violato quello di presentarsi alla polizia e così il Tribunale ha deciso di inasprire la misura, per cui terminerà di scontare la condanna ai domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra mobile di Enna