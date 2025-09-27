Truffa con il money transfer a commerciante, presi i responsabili, scoperto giro di riciclaggio

Ci sono degli indagati, con l’accusa di truffa e riciclaggio, nell’ambito di un’indagine della polizia su una frode perpetrata nei mesi scorsi ad una commerciante di Leonforte.

La vicenda

La vittima, secondo quanto sostenuto dal commissariato, si sarebbe rivolta a dei rappresentati di una società di money transfer per il trasferimento di denaro da un conto ad un altro. La commerciante, fidandosi di quelle persone, avrebbe consegnato nelle loro mani denaro contante, presumibilmente oltre 5 mila euro, ma quei soldi, invece, che finire nel destinatario indicato dalla vittima sarebbero stati presi da altre persone.

Le indagini

La donna, a quel punto, ha presentato una denuncia alla polizia, per cui sono iniziate le indagini: gli investigatori sono riusciti a ricostruire la catena delle transazioni, seguendo il flusso di denaro attraverso una serie di passaggi che avevano l’obiettivo di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei fondi.

E così, i poliziotti sono risaliti ai beneficiari delle somme, accertando inoltre elementi concreti riconducibili al reato di riciclaggio. Gli indagati, individuati anche grazie alla collaborazione con istituti bancari e all’analisi forense dei dati informatici, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria